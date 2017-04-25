Россия вернет свет в ЛНР / А Украина грозит отключить и ДНР

Публикации за 25.04.17

Россия обеспечит Луганскую область бесперебойными поставками электроэнергии. Решение принято на правительственном уровне после того, как стало известно, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов уточнил, что решение Москвы стало ответом на действия украинских властей. ЛНР обеспечат электроэнергией в рамках гуманитарной поддержки.

Грызлов подчеркнул, что отключение Киевом электроснабжения ЛНР находится «в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины». Он риторически поинтересовался: «Как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?».

Полпред РФ отметил: постоянно нарастают признаки того, что официальный Киев стремится к реинтеграции Донбасса «только на словах», сообщает «Интерфакс».

По словам Грызлова, для народа Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос будет обсуждаться завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе, добавил Грызлов. Ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет, заключил он.

Напомним, минувшей ночью украинские энергетики отключили от электроснабжения неподконтрольную Киеву территорию Луганской области. Однако электроснабжение в ЛНР было восстановлено в считанные часы: в республике перешли на резервную схему питания, подготовленную заранее. Власти ЛНР отметили, что ожидали от украинской стороны подобных действий. В настоящее время ЛНР плотно сотрудничает с ДНР, чтобы обеспечить необходимой электроэнергией не только жилые дома, но и предприятия.

До отключения ЛНР получала электроэнергию от Луганской ТЭС, которая находится в подконтрольном ВСУ городе Счастье у линии разграничения. В 2015 году Киев уже устраивал ЛНР «конец света», после чего власти республики переподключили часть населенных пунктов на юге ЛНР к линиям электропередач из России.

Сегодня же замминистра Украины по вопросам беженцев Георгий Тука заявил в телеэфире, что Киев изучает возможность прекращения поставок электроэнергии на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Причиной Тука опять назвал долги непризнанной республики. По его словам, поскольку говорить о погашении задолженности не приходится, это может привести к отключению ДНР «на постоянной основе». При этом, по данным министерства, общая задолженность перед энергетиками всей Донецкой области (в том числе и контролируемой Киевом территории) составляет 5,8 млрд гривен (12 млрд рублей), из них только 500 млн гривен (1 млрд рублей) составляют долги потребителей именно в ДНР.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 25.04.17

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