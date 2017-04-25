В Крыму продолжают рыть карьеры под носом у «слепых» чиновников

Публикации за 25.04.17

Из карьера в селе Новониколаевка в Ленинском районе Крыма неизвестные КАМАЗами вывозят песок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что вывоз песка из карьера осуществляется на протяжении двух лет, в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма о нем не знают.

Между тем, жители Новониколаевки обратились к главе Крыма Сергею Аксенову в Фейсбуке, где изложили свою проблему: песок добывается круглосуточно, а после его вывозят грузовики многотонники, которые разбивают местные дороги.

«Если я буду узнавать о карьерах из соцсетей или, условно говоря, от граждан, обратившихся на горячую линию, то будут сделаны организационные выводы. Не надо думать, что кто-то ослеп и не видит, что у них под носом вскрыли огромную площадь и добывают ракушку или песок», – заявил на заседании Совета министров РК Аксенов.

Он отметил, что лицензии на разработку и разведку карьеров не должны выдаваться без ведома главы администрации и без согласования с руководителями сельских поселений. «Это принципиальная позиция. Если наносится ущерб жителям или экологии, чтобы необходимо начальном этапе не выдавать такие лицензии. Если ездят по дороге, то пусть за свой счет восстанавливают дороги. Поступления от отрасли добывающей песок и щебень около 100 млн в год, а ущерб природе наносится намного больше», – сообщил глава Крыма и подчеркнул, что вопросом работы «черных» карьеров должны заняться правоохранительные органы и прокуратура.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 25.04.17

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