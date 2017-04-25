Публикации за 25.04.17

С конца апреля все школы Феодосии могут остаться без медицинского обслуживания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое опасение выразили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.

Как пояснили в ведомстве, проблема возникла в рамках реформы, согласно которой медработники, оказывающие услуги учащимся в образовательных организациях Крыма, переводятся в штат системы здравоохранения, что требует российское законодательство. Однако, в республике выполняя эти требования, не учли все важные моменты.

«На сегодняшний день у нас руководители организаций начали уже получать письма, где главные врачи отказываются подавать документы. А для передачи в аренду медицинских кабинетов требуется согласие главных врачей больниц на передачу им этого имущества. Что касается Феодосии: у нас начальник управления образования получил уведомление о том, что с 20 апреля вынуждены провести сокращение медицинских работников, работающих в образовательных организациях, в связи с отсутствием финансирования на заработную плату. То есть, у нас с конца апреля возникает угроза, что все школы Феодосии останутся без медицинского обслуживания», – рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова.

По ее словам, передача медкабинетов в аренду медицинским организациям проходит на безвозмездной основе.

В то же время, в министерстве здравоохранения указывают на недостатки в существующем порядке финансирования зарплат таких медработников и говорят о необходимости его корректировки вместе с дооснащением медкабинетов, согласно всех требований.

«На данный момент практически все медицинские организации финансируются за счет территориального фонда обязательного медицинского страхования. И согласно 323-ФЗ, финансируются только медицинские осмотры, диспансеризация, оказание экстренной медицинской помощи. На все остальное – на оказание, скажем так, сопроводительных мероприятий, финансирование не выделяется. Поэтому необходимо продолжить работу по данному направлению и рассмотреть вопрос о дооснащении кабинетов оборудованием и получением лицензий, для того чтобы медицинские работники получали зарплату из финансирования министерства здравоохранения, потому что территориальный фонд обязательного медицинского страхования оплачивать данную работу отказывается», – пояснил заместитель министра здравоохранения Николай Деркач.

По данным Красниковой, в 2016 году на приобретение оборудования для медкабинетов потратили 115 млн рублей – оснастили в соответствие с нормами помещения в 155 детсадах, 182 школах, 16 интернатах, 28 учреждениях среднего профобразования. При этом для оснащения привлекались не только бюджетные средства.

В 2017 году деньги на продолжение этой работы не выделялись, а на приведение в нужное состояние медкабинетов необходимо 287 миллионов рублей. При этом, по информации Красниковой, многие уже оснащенные помещения попросту простаивают – некому работать.

В комитете Госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветераном назвали сложившуюся ситуацию «острой» и порекомендовали решить данный вопрос совместно с министерством финансов – все-таки найти нужные средства и на дооснащение кабинетов, и на зарплаты тем, кто будет в них работать.

«Следом за Феодосией могут пойти и другие регионы, это может продолжиться. Окончание учебного года – это сдача всех экзаменов, где должны присутствовать медработники, это первый аспект. А второй аспект: вся та профилактическая работа, которая ведется этими медработниками – начиная от педикулеза и заканчивая прививками и травматизмом. Это детство, это очень серьезно. Не дай бог будет какая-нибудь травма при отсутствии медработника. Кто будет за это отвечать – директор школы? Сейчас от них уже идут обращения к депутатам, также как и от руководителей поликлиник. Те не могут, и те не могут – а в итоге пострадают дети», – выразила опасения депутат Госсовета Лариса Георгиади.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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