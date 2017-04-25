В Севастополе из-за халатности врачей умер четырехлетний ребенок

Публикации за 25.04.17

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 апреля малыш был госпитализирован в инфекционную больницу Севастополя с диагнозом «бронхит». Через три дня в связи с ухудшением здоровья ребенка перевели в больницу №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», где спустя сутки он скончался в отделении реанимации.

«Обстоятельства, которыми располагает следствие, дают достаточные основания полагать, что смерть малолетнего ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей», – сообщили в Следственном комитете Севастополя. И добавили, что из учреждения была изъята вся необходимая медицинская документация, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти мальчика, а также лиц, ответственных за лечение ребенка.

По сообщениям местных СМИ, медики поставили неверных диагноз: у ребенка была деструктивная пневмония.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.04.17

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