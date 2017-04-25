Житель Севастополя украл у пенсионерки бетономешалку

Публикации за 25.04.17

Полицейские Севастополя поймали вора, обокравшего пенсионерку. Среди прочего он «увел» с ее дачного участка в Балаклавском районе бетономешалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница Подмосковья. По словам пенсионерки, добычей вора стали сканер, принтер, золотые украшения, палатка, рюкзак, иные вещи, а также бетономешалка. Ущерб потерпевшая оценила в 300 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Севастополя, оперативники установили личность злодея и задержали его. Вором оказался 34-летний житель Севастополя. Он дал признательные показания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Севастополь, Зоя Березина

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