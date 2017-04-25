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Крым

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Публикации за 25.04.17

Администрацию Ленинского района обвинили в безразличии к здоровью населения региона

Администрацию Ленинского района обвинили в безразличии к здоровью населения региона

Роспотребнадзор обвинил власти Ленинского района в безразличии к здоровью населения региона.

Как передает корреспондент РИА , в ведомстве возмущены тем, что местная администрация практически не оказывает содействия медикам в привлечении крымчан к иммунизации. Более того, регион назвали худшим в этом плане по Крыму.

«На сегодняшний день ситуация в целом по Крыму имеет положительную динамику по иммунизации, выполнению планов. Но по Ленинскому району она не имела динамики ни в течение 2016 года, ни по итогам трех месяцев этого года. Иммунизация населения – это не только показатель, за который оценивают в целом субъект и регионы, но это и здоровье нашего населения. У нас, к сожалению, падает из года в год уровень коллективного иммунитета к ряду инфекций», – заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, цифры по иммунизации жителей района «не только ниже среднерасчетных, но и ниже среднекрымских по всем показателям». Как утверждает руководитель ведомства, ситуация не меняется, так как в администрации считают, что обязанность за проведение иммунизации всецело лежит на медиках и Роспотребнадзоре.

К слову, это оказалось не единственной претензией к местным властям от ведомства.

«На сегодняшний день в Ленинском районе уровень расшифровки заболеваемости кишечными инфекциями составляет 16%. По прошлому году – 20%. В среднем по республике – 75% – 80%. То есть, лабораторная диагностика сегодня такова, что не позволяет проводить адекватное этиотропное лечение. Мы не понимаем – вирусная инфекция это или бактериальная» – возмутилась Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным властям отнестись серьезно к озвученной проблеме и оказать нужное содействие Роспотребнадзору и медикам.

Ленинский район, Леонид Маковецкий

Ленинский район. Другие новости 25.04.17

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