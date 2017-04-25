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Публикации за 25.04.17

На Украине резко подорожал борщ

На Украине резко подорожал борщ

На Украине в апреле резко «подскочил» так называемый «рейтинг борща», то есть цены на основные ингредиенты борщевого набора. По данным украинского Госстата, капуста, свекла, морковь, картофель и лук в период с 10 по 20 апреля подорожали сразу на 31,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», быстрее всего росла в цене капуста – + 57,6%, (6,65 гривен за килограмм). Морковь подорожала на 43,1% (6,77 гривен за килограмм), лук – на 36,1%, (5,28 гривен), свекла – на 23,8% (5,25 гривен), картофель – на 7,8%, (6,80 гривен).

Как отмечают в Укрстате, цены выросли из-за сложной ситуации на рынке: к сезонному сокращению запасов овощей добавились неблагоприятные погодные условия. Все это в комплексе усложнило процесс поставки в торговые точки.

Отметим, что в феврале украинские эксперты уже указывали на резкое подорожание «борщевого набора». Так, с конца 2016 года стоимость 4 литров борща на Украине выросла с 74-х до 160 гривен.

Киев, Зоя Березина

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