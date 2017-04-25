Количество зависимых от подвоза воды в Ленинском районе Крыма может увеличиться

Публикации за 25.04.17

Значительная часть жителей Ленинского района испытывает серьезные неудобства с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики официально говорят о том, что в регионе сохраняется «сложная ситуация с водообеспечением и водоотведением».

«У нас 34 населенных пункта, где осуществляется подвоз воды. Сложная проблема со скважинами – всего в 29 из 48 из них вода пригодна для питья. Остальные используются для технического водоснабжения. Ситуация в 2016 году была подправлена суммой финансирования порядка 100 миллионов рублей, из которых 50 было пущено в городе Щелкино на центральные сети водоснабжения», – рассказал министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

Тем не менее, чиновники уверяют, что не сидят, сложа руки. Так, в текущем году намечен капитальный ремонт насосных станций и сетей водоснабжения в ряде сел – Королево, Луговое, Уварово, на что уйдет 97 миллионов рублей. Кроме того, планируют утвердить схему водоснабжения. Но регион нуждается в более кардинальных мерах.

«Поправить ситуацию сможет водовод, который будет протянут с Нежинского и Просторнинского водозаборов – это единственное, что на данный момент может исправить ситуацию с водоснабжением», – уверяет Карпов. По его данным, в регион ежесуточно осуществляет подвоз 300 кубометров воды, что удовлетворяет спрос населения.

В то же время, в ближайшем будущем существует вероятность увеличения количества поставляемой таким образом воды. Причина – отсутствие нормативной очистки жидкости, перед тем как она попадает к населению.

«По Ленинскому району доля доброкачественной питьевой воды, которую использует население, составляет всего 55%. В целом по Крыму 81%. По бактериологическим показателям процент нестандартных проб по ленинскому водоканалу – 16%, по Крыму – 1,7%. Нет нормальной водоочистки перед подачей в сеть. В итоге, перед летним курортным сезоном в мае, если не будут проведены кардинальные изменения, мы вынуждены будем выдать предписания о проведении подвоза воды и запрете питьевого водоснабжения», – пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По информации Карпова, есть инвестор, который был бы готов заняться очистными сооружениями, но он боится долгих процедур, предусмотренных 44-ФЗ. Поэтому настаивает на выборе его фирмы «единственным поставщиком».

Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль анонсировал проведение 28 мая закачки воды в Ленинское водохранилище, что позволит удовлетворить запросы жителей тех населенных пунктов, которые питаются этим источником.

«Ленинский район традиционно обеспечивается водными ресурсами при системе Северо-Крымского канала. Сейчас мы поставляем воду из Белогорского водохранилища в Ленинское, Станционное водохранилища. На сегодняшний мы имеем при расходе в 8 тысяч кубических метров в сутки запас 2 с половиной миллиона», – отметил Вайль.

По его словам, в 2017 году в ведомстве решили использовать остатки воды, предназначенной для закачки в водохранилища, для орошения хозяйственных земель. Всего их в регионе насчитывает 6 тысяч 423 гектара.

Ленинский район, Леонид Маковецкий

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