В Крыму намерены наладить производство косметики из сопочной грязи

Публикации за 25.04.17

В Крыму собираются производить косметику из сопочной грязи. Об этом заявил министр туризма и курортов РК Сергей Стрельбицкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории Керченского полуострова насчитывается более 50 грязевых вулканов и полей. Высота некоторых сопок достигает 50 метров. Сопочные грязи и сопутствующие им минеральные воды отличаются повышенным содержанием микроэлементов (йода, бора, брома, лития).

«Мы уже приступили к доклиническим испытаниям, подготовили все документы для получения лицензии. Надеемся, что эта сопочная грязь в дальнейшем будет использоваться как для лечения, так и для увеличения производства косметических средств, – сообщил глава минкурортов. – Если данные подтвердятся, мы будем выходить в с предложением организации цеха по производству косметических средств».

Цех по добыче и переработке грязи может появиться на Чокракском озере в рамках туристическо-реакреационного кластера. Также большими запасами обладают Тобечинское и Кояшское озера, отмечает РИА «Новости».

Кроме того, в Ленинском районе разведано 150 минеральных источников, которые могут давать более 500 кубометров воды в сутки. По химическим показателям эта вода характеризуется содержанием гидрокарбонатно-натриевых и хлоридно-сульфатно-натриевых ионов, минерализация составляет 5,5 -11 граммов на литр. Разведка и освоение месторождений минеральных вод тоже входит в перспективные планы развития Крыма.

Ленино, Варвара Бурлакова

Ленино. Другие новости 25.04.17

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