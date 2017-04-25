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Крым

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Публикации за 25.04.17

За изнасилование севастопольской школьницы дали 13 лет «строгача»

За изнасилование севастопольской школьницы дали 13 лет «строгача»

В Севастополе суд вынес приговор жителю Таганрога, обвиняемому в изнасиловании восьмилетней родственницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 68-летний житель Таганрога неоднократно насиловал восьмилетнюю внучку своей жены, когда та приезжала на каникулы из Севастополя. Педофил приезжал погостить домой к девочке в город-герой: когда злоумышленник изнасиловал школьницу в Севастополе, ребенок рассказал о домогательствах матери. Девочке была причинена серьезная психологическая травма, выразившаяся в посттравматическое расстройство.

Злоумышленник признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год, сообщили в пресс-службе СК Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.04.17

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