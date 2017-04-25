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Крым

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Публикации за 25.04.17

На Украине продлили арест крымчанину, похищенному СБУ

На Украине продлили арест крымчанину, похищенному СБУ

В Киеве суд продлил арест российскому военнослужащему Максиму Одинцову. Как сообщал «Новый День», 20 ноября 2016 года сотрудники СБУ через подставных лиц заманили на границу младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова и силой увезли их на Украину. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца.

26 декабря прошлого года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончила досудебное расследование и направила дело российских военных в суд.

Сегодня Дарницкий районный суд Киева вынес решение о продлении ареста контрактнику Одинцову до 23 июня, он обвиняется киевским режимом в «госизмене и дезертирстве». Ему, как и Баранову, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре прошлого года Следственный комитет России предъявил обвинение двум украинским военнослужащим Сергею Павленко и Роману Ткаченко, причастным к похищению российских военных.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.04.17

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