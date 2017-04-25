Застройщиков Крыма будут отключать от электроэнергии за хамство и наглость

Публикации за 25.04.17

Хамство крымских застройщиков превысило все разумные пределы, считают в правительстве Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компании, которые с нарушениями возводят в приморских регионах полуострова различные объекты, несмотря на все заявления властей, продолжают игнорировать закон и занимаются самоуправством. Поэтому в Совмине Крыма решили перейти к более жестким методам, что и анонсировал глава республики Сергей Аксенов в ходе выездного заседания правительства: «Завтра-послезавтра на градсовете принимаем решение об отключении от сетей большинство таких строек. А дальше посмотрим, будем выяснять отношения. Уровень этой хаотичной застройки неконтролируемой превысил все разумные меры и нормы», – заявил Аксенов.

По его словам, отключение от коммуникаций – вынужденная мера, так как недобросовестные застройщики «плюют» и на общественность, и на требования руководства региона. «Все хамы, которые плевать хотели на все распоряжения и строят у всех на голове – это в основном Южного берега касается, – будут наказаны. Их самонадеянность, что они все решат: сначала построят, потом узаконят – я думаю, что всех их разочарует», – пообещал глава Крыма.

Кроме того, тем кто проводит на таких незаконных объектах работы, намерены выставить счет за аренду земли: цифры в платежках должны будут заставить «задуматься» ответственных.

Как уже сообщал «Новый День», согласно распоряжению Сергея Аксенова, до 1 января 2018 года в Крыму введен запрет на проведение работ по капстроительству в приморских городах и районах. За это время Архитектурный градостроительный совет должен будет выявить незаконные стройки. По словам главы, по состоянию на 25 апреля в Ялте установлено 350 «потенциально строящихся объекта» – какие из них возводятся с нарушениями, будет выяснено в течение двух дней. Распоряжение главы не затронет стройки, которые ведутся за счет средств из бюджета в рамках госпрограмм. До приостановки капстроительства, в правительстве также отменили возможность дооформить земельные участки до конца 2018 года. Причиной для этого послужило большое количество попыток оформить участки по поддельным документам, значительная часть которых была связана с недвижимостью на Южном берегу Крыма.

Ленинский район, Леонид Маковецкий

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