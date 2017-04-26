По мусорным местам: туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь (ФОТО)

Публикации за 26.04.17

Крымские туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь и заваленный мусором памятник полководцу Суворову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях из Казани в крымскую столицу приезжает группа историков. Обязательным пунктом посещения в программе гостей числится памятник полководцу Суворову, территория вокруг которого завалена мусором.

«Что за провокаторы работают в руководстве города и ЖКХ?! И с таким подходом к показу памятников в центре столицы ОНИ говорят о развитии туризма в Крыму?? Считайте мой пост официальным обращением – ультиматумом: если за 2 дня не уберут мусор у Суворова (о реконструкции площадки у памятника даже боюсь заикнуться), я принципиально приведу сюда группу из 30 туристов и акцентирую внимание на этой куче – как зеркале внимания властей к состоянию туристических объектов Симферополя», – написал на своей странице в Фейсбук туроператор Иван Коваленко. Его коллеги отмечают, что скоро лицезреть эту же картину будут туристы из Санкт-Петербурга: «Мы тоже на майские коллег из Питера везем по нашему туру Крым. Дорогами Суворова. Ужас, конечно».

Не обошли стороной данный пост и горожане, которые отметили, что городским властям на все плевать:

Фото Ивана Коваленко

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.04.17

26 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Застройщиков Крыма будут отключать от электроэнергии за хамство и наглость. / На Украине продлили арест крымчанину, похищенному СБУ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»