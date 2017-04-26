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Крым

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Публикации за 26.04.17

По мусорным местам: туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь (ФОТО)
Фото Ивана Коваленко

По мусорным местам: туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь (ФОТО)

Крымские туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь и заваленный мусором памятник полководцу Суворову.

Как передает корреспондент РИА , на днях из Казани в крымскую столицу приезжает группа историков. Обязательным пунктом посещения в программе гостей числится памятник полководцу Суворову, территория вокруг которого завалена мусором.

Новый День: По мусорным местам: туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь (ФОТО)

«Что за провокаторы работают в руководстве города и ЖКХ?! И с таким подходом к показу памятников в центре столицы ОНИ говорят о развитии туризма в Крыму?? Считайте мой пост официальным обращением – ультиматумом: если за 2 дня не уберут мусор у Суворова (о реконструкции площадки у памятника даже боюсь заикнуться), я принципиально приведу сюда группу из 30 туристов и акцентирую внимание на этой куче – как зеркале внимания властей к состоянию туристических объектов Симферополя», – написал на своей странице в Фейсбук туроператор Иван Коваленко. Его коллеги отмечают, что скоро лицезреть эту же картину будут туристы из Санкт-Петербурга: «Мы тоже на майские коллег из Питера везем по нашему туру Крым. Дорогами Суворова. Ужас, конечно».

Не обошли стороной данный пост и горожане, которые отметили, что городским властям на все плевать:

Новый День: По мусорным местам: туроператоры грозятся показать туристам грязный Симферополь (ФОТО)

Фото Ивана Коваленко
Фото Ивана Коваленко

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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