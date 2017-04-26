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Крым

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Публикации за 26.04.17

В Керчи пожилой пассажир на ходу вывалился из переполненного автобуса

В Керчи пожилой пассажир на ходу вывалился из переполненного автобуса

В Керчи пожилой мужчина вывалился на ходу из переполненного автобуса. Инцидент произошел накануне днем на улице Орджоникидзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадавший – 70-летний пенсионер – госпитализирован. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом средней трети левого бедра.

Как сообщает пресс-служба крымского ГИБДД, водитель автобуса «РУТА А0483» выполнял пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси и перевозил пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой автобуса.

Керчь, Зоя Березина

Керчь. Другие новости 26.04.17

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