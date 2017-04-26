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Публикации за 26.04.17

«Поздняк метаться»: Киеву уже не вернуть ни Крым, ни Донбасс

«Поздняк метаться»: Киеву уже не вернуть ни Крым, ни Донбасс

Реинтеграция Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донбасса уже в принципе невозможна. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт пояснил: если какая-то территория более трех лет находится вне управления страны, ни о какой реинтеграции речь уже не идет. Данные подтверждены обоснованными выводами социологов, подчеркнул Рябцев. По его словам, проведенные в Крыму и Донбассе соцопросы свидетельствуют о том же самом. «Не более 30% (на неподконтрольных территориях – прим. НД.) допускают возможную реинтеграцию на условиях, которые выдвигает Украина», – цитирует Рябцева .

Эксперт добавил, что сейчас уже глупо говорить о том, что Киев «отталкивает» от себя Донбасс блокадой, потому что фактически эти территории постмайданная Украина уже оттолкнула, как оттолкнула в свое время и Крым.

Рябцев отметил, что «реинтеграцию», в том числе Крыма, нужно было начинать еще 2014-м, в крайнем случае – в 2015 году. «И тогда думать, что о нас там подумают. Всё, поздно. О нас там уже думают… лучше не говорить, что там о нас думают», – констатировал эксперт. Он призвал Украину снять «розовые очки» и признать тот факт, что какая-либо «реинтеграция» Крыма и Донбасса неосуществима.

Киев, Зоя Березина

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