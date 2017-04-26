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Крым

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Публикации за 26.04.17

Поклонская: политики Запада придумывают «страшилки» о Крыме, чтобы найти повод его посетить

Поклонская: политики Запада придумывают «страшилки» о Крыме, чтобы найти повод его посетить

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская уличила генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда в политических спекуляциях.

Как передает корреспондент РИА , экс-прокурор Крыма не понравилось предложение генсека отправить в республику так называемую «миссию против пыток».

Напомним, днем ранее Ягланд, отвечая на вопросы парламентариев ПАСЕ, рассказал о своей озабоченности по поводу ситуации с тюрьмами в Крыму и соблюдении там прав заключенных. При этом он не стал пояснять, о чем конкретно идет речь. Генсек также заявил, что европейским политикам следует «настаивать на направление таких миссий (по правам человека) в Крым», и добиваться доступа в регион для своих делегатов.

Поклонская напомнила Ягланду, что в Крыму делегация Совета Европы уже была – в прошлом году. А возглавлял ее спецпредставитель генсека Жерар Штудман, который положительно отозвался об «усилиях, которые принимаются Российской Федерацией для улучшения ситуации в различных областях, в том числе и в области образования». Делегаты от Совета Европы встречались с властями, представителями силовых ведомств и организаций крымских татар, а также оценили условия содержания заключенных в СИЗО.

«По возвращении господин Штудман сделал подробный доклад. Так что в Совете Европы, безусловно, знают о реальной ситуации в Крыму. О том, что полуостров динамично развивается, никакой дискриминации по национальному или другим признакам, конечно, нет. Думаю, страшилкам про Крым в мире уже мало кто верит. Западным политикам пора бы прекратить всякие спекуляции на этот счет. А если они хотят посмотреть наш уникальный полуостров, так прямо пусть и скажут: «Нравится нам в русский Крым ездить!»», – заявила Поклонская.

Как уже сообщал , уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина раскритиковала представителей международных организаций за провокационные заявления по Крыму, высказываемые без посещения полуострова и не знания реального положения дел в регионе. По ее мнению, многие из них основываются лишь на позиции и комментариях украинских чиновников относительно российского Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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