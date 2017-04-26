Создатель севастопольской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получил 12 лет «строгача»

Публикации за 26.04.17

Суд вынес приговор по делу крымчанина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в создании севастопольской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал доказанным, что в конце марта 2014 года Зейтуллаев организовал в нескольких районах Севастополя деятельность ячейки. По данным следствия, он вербовал сторонников, проводил собрания «хизбов» и индивидуальные беседы по изучению идеологии и материалов террористической организации. Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал Зейтуллаева виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Зейтуллаев в сентябре прошлого года уже был осужден на 7 лет за создание ячейки «хизбов». Другие крымчане – Феррат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Юрий Примов, как его сообщники, получили по пять лет. Их признали виновными в вербовке граждан в организации, запрещенные на территории России.

Однако в декабре 2016 года Верховный Суд России отменил приговор Зейтуллаеву, отправив дело на пересмотр. Повторный судебный процесс начался с 13 февраля этого года. Тем временем, Зейтуллаев продолжает объявленную 4 апреля голодовку. Ранее он также потребовал выдать себя и своих уже осужденных сообщников Украине.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.04.17

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