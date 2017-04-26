«Народная дипломатия»: Крым – это жемчужина Европы / А за путчем 2014 года на Украине стоял западный капитал

Публикации за 26.04.17

«Крым – это жемчужина Европы, и мне нравится, что я не чувствую себя здесь чужим», – так описал свои впечатления от визита на полуостров немецкий политик Вилли Виммер – экс-депутат Бундестага, член партии ХДС, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ времен канцлерства Гельмута Коля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», немецкая делегация в очередной раз прибыла в Крым в рамках реализации проекта «Народной дипломатии». Виммер особо отметил, что очень интересно быть в Крыму и видеть своими глазами, как здесь обстоят дела после 2014 года. Он также поздравил Крым с тем, что полуостров стал частью Российской Федерации.

События на Украине Виммер характеризует как путч, который «спонсировал» западный капитал. «Если бы на Украине не так сильно работали против русского народа, против русского языка, то это не привело бы к такой ситуации», – цитирует РИА Новости слова Виммера. Он подчеркнул, что как дипломат и политик с многолетним стажем считает антироссийские санкции несправедливыми и безосновательными. По мнению Виммера, США, особенно после воссоединения Германии, стараются контролировать Европу и влиять на политику европейских стран. А начало всему этому дали американские бомбежки Югославии. «Незаконная война против Югославии была началом крушения европейского миропорядка», – подчеркнул Виммер.

Напомним, проект «Народной дипломатии» реализуется на территории Крыма уже в четвертый раз. Впервые немецкая делегация посетила полуостров в мае 2016 года. Автором и организатором проекта является региональная немецкая национально-культурная автономия Крыма.

Глава немецкой делегации, депутат регионального уровня от партии «Левых» региона Оснабрюк Андреас Маурер признался, что с каждым посещением Крыма полуостров открывается ему с новой стороны. Он рассказал, что в Германии стараются дискредитировать его поездки в Крым, в том числе утверждая, что он получает за это деньги. «Конечно, это ложь, – подчеркнул он. – Я делаю это потому, что мне нравится Крым и, вернувшись домой, я выступаю на телевидении, даю интервью газетам, рассказываю правду о положении дел в республике, опровергая все то, что говорят западные СМИ».

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность членам делегации за то, что они нашли время посетить Крым, и подчеркнул, что визиты «знаковых политиков» крайне важны для Крыма в частности и России в целом. Подобные поездки помогают «пробить барьер» негативной информации в западных СМИ, а также устанавливают связи между представителями бизнеса двух стран. Аксенов заверил, что к окончанию визита немецкой делегации уже «будет сформированный и утвержденный план действий сотрудничества».

Кроме того, было заявлено о возможности подписании в Ялте международного соглашения об учреждении специальной организации поддержки народной дипломатии.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 26.04.17

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