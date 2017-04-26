В Крыму обещают не ограничивать подачу воды во время туристического сезона

Публикации за 26.04.17

Ограничений в подаче воды в Крыму летом не будет – в водохранилищах ее достаточно для прохождения курортного сезона во всех частях полуострова. Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Андрей Лисовский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зимние и весенние осадки наполнили водохранилища естественного стока в среднем на 80% – это больше, чем в прошлом году. Наилучшая ситуация в Симферополе (питающие его водохранилища заполнены на 90%) и на Южном берегу (Ялта – 86%, Алушта – 96%). Наполнено и Чернореченское водохранилище, дающее воду Севастополю.

На восточном берегу ситуация по сравнению с минувшей осенью улучшилась и больше не является критической: наливные водохранилища там заполнены на 36%, причем приток воды продолжается. Обновлено оборудование, очищен водозабор Станционного водохранилища, что дало возможность улучшить качество воды, отбираемой с низких горизонтов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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