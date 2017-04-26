Новый проект орошения сельхозугодий в Крыму позволит сэкономить около 2 млрд рублей

Публикации за 26.04.17

В Крыму продолжается работа над проектом, который позволит аккумулировать воду реки Салгир ниже Симферополя, чтобы использовать ее для полива сельхозугодий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предусматривает возведение на реке гидротехнического сооружения, к которому проложат трубопровод – две нитки диаметром 900 мм, и 20 млн куб м накопить прямо в системе пустующего Северо-Крымского канала. Напомним, ранее рассматривался вариант строительства двух накопителей, но новый проект выходит дешевле на 1 млрд 766 млн руб.

Заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Андрей Лисовский, сообщил, что стоимость проектирования такого водозабора составит 7,7 миллиона рублей, строительные работы оцениваются в 66 миллионов рублей. Площадь орошения сельскохозяйственных угодий в Красногвардейском районе за счет реализации проекта может увеличиться на 2,5 тыс га. Специалисты уверяют: качество воды в Салгире – даже ниже Симферополя – является приемлемым для орошения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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