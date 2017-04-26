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Крым

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Публикации за 26.04.17

В Крым возвращается весна: в выходные +28

В Крым возвращается весна: в выходные +28

В предстоящие выходные в Крыму ожидается потепление.

Как передает корреспондент РИА , на полуострове ночью и утром 27 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков: в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе до – 3 градусов мороза. При этом синоптики призывают крымчан не огорчаться и отмечают, что это последние заморозки.

«В ближайшие дни на полуострове будет сухо и очень тепло, температура воздуха будет расти и в выходные поднимется до +28 градусов тепла. Ночные температуры от +2 до + 7 градусов тепла и уже без заморозков», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Напомним, в минувшие выходные на полуострове выпал снег. В снежном «плену» оказался практически весь Крым, за исключением ЮБК и некоторых прибрежных городов. Высота снежного покрова в горах достигла 6 см.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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