27 апреля в Крыму взвоют сирены

Публикации за 26.04.17

27 апреля по всему Крыму взвоют сирены: будет проведена внеплановая комплексная проверка системы оповещения населения с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка будет проводится 2 раза – в 10:00 и 15:00. Население просят сохранять спокойствие.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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