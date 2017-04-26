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Крым

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Публикации за 26.04.17

27 апреля в Крыму взвоют сирены

27 апреля в Крыму взвоют сирены

27 апреля по всему Крыму взвоют сирены: будет проведена внеплановая комплексная проверка системы оповещения населения с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка будет проводится 2 раза – в 10:00 и 15:00. Население просят сохранять спокойствие.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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