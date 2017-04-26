Аксенов: «Правда о Крыме – верная смерть для киевского режима»

Публикации за 26.04.17

Правда о Крыме – верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии. Так прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов уголовные дела, возбужденные Службой безопасности Украины в отношении иностранных гостей III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов особо отметил, что попытки Киева ограничить права и свободы иностранных граждан идут вразрез с фундаментальными принципами международных отношений. Однако в целом решение СБУ и виртуальной «прокуратуры Крыма», базирующейся в Киеве, было ожидаемым: «Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои «черные списки», – отмечает глава республики.

По его словам, Киев не оставляет бесплодные попытки запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму: о том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации», а есть свободный выбор свободных людей. Никакие «решения СБУ», подчеркнул Аксенов, не остановят процесс международного признания Крыма как территории России. «В этом плане от Киева вообще мало что зависит. А нервная реакция украинской власти еще раз доказывает эффективность народной дипломатии, частью которой является проведение ЯМЭФ», – указал Аксенов.

В заключение он добавил, что СБУ сегодня является инструментом преступного нацистского режима, который пришел к власти в результате государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года. «Но как бы эти персонажи сейчас ни надували щеки, их ждут не виртуальные расследования и уголовные дела, а реальный трибунал, реальное возмездие за все совершенные злодеяния», – констатировал глава Крыма.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум уже в третий раз прошел в Крыму 20-22 апреля. Гостями форума были представители бизнеса и власти из более чем 40 стран. В рамках форума были подписаны инвестиционные соглашения, в том числе международного уровня, и представлен ряд масштабных проектов, запланированных к реализации на территории Крыма.

Накануне проведения форума так называемая «прокуратура АРК», находящаяся в Киеве, пригрозила всем иностранным делегатам, что участие в ЯМЭФ повлечет за собой ответственность, так как их приезд будет означать «нарушение законодательства Украины». Однако ЯМЭФ наглядно показал, что иностранных участников мероприятия совершенно не волнуют заявления украинских чиновников.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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