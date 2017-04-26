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Крым

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Публикации за 26.04.17

15 поросят: житель Судака рискует сесть на 5 лет за вьетнамских хрюшек

15 поросят: житель Судака рискует сесть на 5 лет за вьетнамских хрюшек

В Судаке работник фермы похитил 15 вьетнамских поросят.

Как передает корреспондент РИА , 30-летний работник воспользовался отъездом владельца хозяйства и повадился воровать поросят. Мужчина выносил животных в мешках и продавал их односельчанам. За неделю он похитил 15 животных. После того, как фермер обратился в полицию, мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной, Большую часть похищенных поросят изъяли у новых владельцев и вернули на ферму.

Злоумышленник нанес фермеру материальный ущерб в размере 45 тыс. рублей и теперь может отправиться за решетку на 5 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 26.04.17

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