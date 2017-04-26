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Публикации за 26.04.17

Киев пригрозил «отрубить» ЛНР и ДНР еще и воду

Киев пригрозил «отрубить» ЛНР и ДНР еще и воду

Минэнерго Украины намерено отключить неподконтрольные Киеву территории Донбасса от водоснабжения. Об этом предупредил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Насалика, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня в Минске рассмотрит вопросы, связанные с возможным прекращением работы Луганской теплоэлектростанции и подачи воды в неподконтрольные Киеву районы Донбасса. Насалик заявил, что Украина не может обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля, поскольку нет маршрутов поставки, за исключением неконтролируемых территорий либо России. «После этого мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемые территории», – цитирует «Интерфакс» слова Насалика.

Поставка угля на Луганскую ТЭС, уточнил министр, возможна только по железной дороге, проходящей через территории ЛНР и ДНР, или из России. Возить на ТЭС уголь из украинских портов возможностей нет. Насалик пояснил, что если вопрос не будет урегулирован, не исключена остановка Луганской ТЭС. На подконтрольных Киеву территориях Донбасса ситуация будет скомпенсирована за счет Северодонецкой ТЭЦ и Славянской ТЭС. «Но чтобы обеспечить там (ЛНР и ДНР – прим. НД.) – мы не сможем», – констатировал представитель Киева. Он добавил, что за воду, поставляемую на неконтролируемые территории, оплата не поступает.

Напомним, 25 апреля Киев прекратил электроснабжение ЛНР со стороны Украины. Непризнанная республика перешла на резервную схему, разработанную заранее. Власти ЛНР отметили, что ожидали от украинской стороны подобных действий. В настоящее время ЛНР плотно сотрудничает с ДНР, чтобы обеспечить необходимой электроэнергией не только жилые дома, но и предприятия. Со своей стороны, правительство России заявило о намерении обеспечить ЛНР электроэнергией в рамках гуманитарной поддержки.

До отключения ЛНР получала электроэнергию от Луганской ТЭС, которая находится в подконтрольном ВСУ городе Счастье у линии разграничения. В 2015 году Киев уже устраивал ЛНР «конец света», после чего власти республики переподключили часть населенных пунктов на юге ЛНР к линиям электропередач из России. Кроме того, в день отключения ЛНР стало известно, что Киев изучает возможность прекращения поставок электроэнергии и на территорию ДНР

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 26.04.17

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