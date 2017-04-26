NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.04.17

Африканская чума свиней проникла в леса Крыма

Африканская чума свиней проникла в леса Крыма

Несмотря на все усилия профильных служб и ведомств, африканская чума свиней все же добралась до лесных угодий Крыма.

Как передает корреспондент РИА , в министерстве экологии и природных ресурсов республики подтвердили наличие вируса у животных, живущих в лесах.

«На сегодняшний момент два лесхоза – Симферопольский и Белогорский имеют соответствующую проблему. У более 100 диких кабанов, по результатам анализа, выявлена африканская чума свиней», – рассказал замминистра ведомства Сергей Компанейцев.

При этом выявление зараженных животных продолжаются, уже и в других лесничествах.

Как утверждает чиновник, вина за распространение чумы свиней в первую очередь лежит на людях – чиновники нередко находили трупы зараженных животных «в карьерах и по лесополосам».

«Человек, который контактировал с кабаном, 21 день является переносчиком этого вируса. То есть, после контакта он должен раздеться, одежду убрать на месяц, помыться – не буду говорить чем, и только после этого у него есть шанс не быть переносчиком», – пояснил замминистра.

Единственный способ прекратить дальнейшее распространение вируса – массовый отстрел животных, подхвативших АЧС. Последний такой «жесточайший отстрел» проводился в марте. По словам чиновника, обезопасить еще не подхвативших чуму свиней животных можно лишь действуя по схеме – «выявлять, жечь, дезинфицировать», так как другие методы в России не предусмотрены.

Как уже сообщал «Новый День», вспышки африканской чумы свиней возникали в Крыму неоднократно, в разных регионах, и приводила к массовому падежу животных. Для ликвидации последствий таких вспышек, в правительстве вводили режимы чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.17

Киев пригрозил «отрубить» ЛНР и ДНР еще и воду. / 15 поросят: житель Судака рискует сесть на 5 лет за вьетнамских хрюшек. / «Я свой билет на войну купил»: правительство Крыма не намерено идти на подводу у застройщиков.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter