Африканская чума свиней проникла в леса Крыма

Публикации за 26.04.17

Несмотря на все усилия профильных служб и ведомств, африканская чума свиней все же добралась до лесных угодий Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов республики подтвердили наличие вируса у животных, живущих в лесах.

«На сегодняшний момент два лесхоза – Симферопольский и Белогорский имеют соответствующую проблему. У более 100 диких кабанов, по результатам анализа, выявлена африканская чума свиней», – рассказал замминистра ведомства Сергей Компанейцев.

При этом выявление зараженных животных продолжаются, уже и в других лесничествах.

Как утверждает чиновник, вина за распространение чумы свиней в первую очередь лежит на людях – чиновники нередко находили трупы зараженных животных «в карьерах и по лесополосам».

«Человек, который контактировал с кабаном, 21 день является переносчиком этого вируса. То есть, после контакта он должен раздеться, одежду убрать на месяц, помыться – не буду говорить чем, и только после этого у него есть шанс не быть переносчиком», – пояснил замминистра.

Единственный способ прекратить дальнейшее распространение вируса – массовый отстрел животных, подхвативших АЧС. Последний такой «жесточайший отстрел» проводился в марте. По словам чиновника, обезопасить еще не подхвативших чуму свиней животных можно лишь действуя по схеме – «выявлять, жечь, дезинфицировать», так как другие методы в России не предусмотрены.

Как уже сообщал «Новый День», вспышки африканской чумы свиней возникали в Крыму неоднократно, в разных регионах, и приводила к массовому падежу животных. Для ликвидации последствий таких вспышек, в правительстве вводили режимы чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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