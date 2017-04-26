В крымской школе мерзнут дети: на «разогрев» разминка в куртках

Публикации за 26.04.17

Щелкино, Апрель 26 (Новый День, Анастасия Зук) –В Крыму не во всех муниципалитетах возобновили отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе из-за понижения температуры на полуострове было поручено включить отопление в социальных учреждениях. Начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров Крыма Елена Шевцова в ходе селекторного совещания правительства республики с муниципалитетами сообщила, что поручение выполнили далеко не во всех районах и городах. За текущую неделю в министерство ЖКХ поступило 16 жалоб об отсутствии отопления в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Джанкойском, Черноморском, Красногвардейском и Ленинском районах.

В основном, администрации приняли решение обогревать помещения социальной сферы электроприборами. «Сегодня с утра проверили температурный режим в названых администрациях. В Щелкино в школе №1 температура воздуха +11 – +16 градусов, дети в курточках делают зарядку», – отметила Шевцова.

Как оказалось, уроки были сокращены до 30 минут, а в остальное время дети занимались «физкультурой». «Это не та ситуация, когда детей можно держать в холоде», – подчеркнул Аксенов и поручил органам власти предпринять немедленные меры, , чтобы обеспечить необходимый температурный режим в учреждениях социальной сферы.

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