Лишь четверть крымских пляжей готова к приему отдыхающих / Остальным мешает погода

Публикации за 26.04.17

Крымские пляжи не готовы к приему отдыхающих: официально туристический сезон начинается 1 мая, а из 428 пляжных территорий разрешение на работу получили только 109.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пляж можно считать открытым только после получения соответствующих документов из Роспотребнадозра. При этом учитываются чистота территорий, наличие раздевалок, туалетов и другой инфраструктуры, обследовано ли дно.

Из 97 пляжей Алушты необходимые документы оформлены лишь на 13, в Ялте открыты 14 из 88, в Феодосии 1 из 43, в Саках 1 из 16, в Симферопольском районе 1 из 10, в Ленинском районе 0. А на единственном пляже Щелкино и вовсе начата стройка.

Более благополучно обстоят дела в Судаке и Евпатории.

В качестве причины задержки подготовки пляжей в муниципалитетах называют плохую погоду. «Только не понятно, почему одним погода мешает работать, а другим – нет», – недоумевают в Совмине Крыма, отмечая, что в ряде частных отелей не только привели свои пляжные территории в порядок, но и уже расставили лежаки и зонтики, а на соседних муниципальных пляжах не убрали даже прошлогодний мусор.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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