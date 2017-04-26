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Крым

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Публикации за 26.04.17

Погода пыталась устроить в Крыму блэкаут: почти 100 аварий на энергосетях

Погода пыталась устроить в Крыму блэкаут: почти 100 аварий на энергосетях

В штормовой период в Крыму энергетики устранили более 90 повреждений в электрических сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне на полуострове разгулялась непогода: ливни, сильный мокрый снег и штормовой ветер привели к многочисленным авариям. Из-за капризов природы без электроэнергии – полностью или частично – оставались 127 населенных пунктов.

За пять дней штормовой погоды зафиксированы три отключения ВЛ 110 кВ, одно отключение ВЛ 35 кВ, 87 отключений ВЛ 6-10 кВ, а также многочисленные обрывы сетей. К восстановительным работам привлекались свыше 40 аварийных бригад, более 120 специалистов и 50 единиц техники.

Напомним, штормит в Крыму с конца прошлой недели. В минувшие выходные на полуострове даже выпал снег. Но синоптики обещают, что «гастроли» штормов закончились: в предстоящие выходные в Крыму ожидается потепление до +28 градусов тепла.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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