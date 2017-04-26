«Вернуть все взад!»: киевские политиканы предложили план «возвращения Крыма»

Публикации за 26.04.17

Политические деятели постмайданной Украины мечтают «вернуть Крым», за одну неделю выгнать оттуда всех, кто «приехал на плечах оккупантов», и обложить огромными штрафами крымчан, получивших после 2014 года российское гражданство. Сам Крым экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко назвал «абсурдным заповедником».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире львовского телеканала ZiK Сенченко заявил, что «в предыдущем состоянии» Крым Украине уже не нужен, и возвращать его не надо.

«План» Сенченко таков: «Дать неделю на то, чтобы те, кто приехал в Крым на плечах оккупантов, покинули нашу территорию».

Тем же крымчанам, кто получил российское гражданство, Сенченко предлагает дать от полугода до года на то, чтобы от него отказаться. Если же российский паспорт «где-то всплывет» – на его владельца должен быть наложен «просто огромный штраф», цитирует Сенченко «ПолитНавигатор».

Отметим, ранее ряд украинских политиков и экспертов уже заявляли о том, что возвращение Крыма в состав Украины в обозримой перспективе невозможно, да и нынешнему Киеву Крым, как и Донбасс, в действительности уже не нужны.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 26.04.17

Погода пыталась устроить в Крыму блэкаут: почти 100 аварий на энергосетях. / В Крыму собираются запретить охоту. / Лишь четверть крымских пляжей готова к приему отдыхающих. Остальным мешает погода. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»