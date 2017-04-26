В Крыму откроют питомник для животных-мучеников

Публикации за 26.04.17

На территории Крыма может появиться питомник с дикими животными, пострадавшими от людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», создание такого учреждения анонсировали в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

«Мы считаем, что в Крыму необходим и будет создан питомник диких животных. Мы уже решили, где он будет находиться, будем писать программу. Наши специалисты на майских выезжают в Геленджик, где успешно существует данное учреждение», – рассказал заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев.

По его словам, помещать в питомник планируется совершенно разных животных – от змей до обезьян, которым требуется своеобразная реабилитация после нахождения среди людей. В учреждение будут направлять и тех животных, которые ранее принадлежали фотографам, промышляющих в основном в курортных городах и берущих деньги за снимки с экзотичными зверями, мучающихся от неподходящих условий для существования.

Предполагаемая территория для размещения питомника – Куйбышевский лесхоз, где, по утверждению Компанейцева, ранее находилась военная база.

«Большущая территория, больше 10 га. С сооружениями, коммуникациями, с электроэнергией и асфальтом», – описал участок под будущий питомник замминистра.

При этом Компанейцев признал, что финансирования для строительства такого объекта придется добиваться. После посещения других регионов и изучения их опыта по созданию питомников, в министерстве экологии и природных ресурсов намерены составить госпрограмму, для возможности привлечения бюджетных средств. Чиновники надеются найти и другие источники финансирования.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.17

«Вернуть все взад!»: киевские политиканы предложили план «возвращения Крыма». / Погода пыталась устроить в Крыму блэкаут: почти 100 аварий на энергосетях. / В Крыму собираются запретить охоту. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»