В Минске Киев пытался обмануть переговорщиков

Публикации за 27.04.17

Представители Украины в Минске пытались обмануть переговорщиков ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске, посвященной обсуждению механизма верификации процедуры обмена пленными. Об этом заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры прошли 26 апреля в Минске.

«Представительница украинской стороны пыталась ввести в заблуждение всех участников переговоров, заявляя о том, что у госпожи Лутковской (омбудсмена Украины – прим. НД) истек срок полномочий. И тем самым она не может выписать мандат третьим лицам. Открыв украинское законодательство, а именно закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», мне удалось уличить во лжи украинскую переговорщицу. После чего, непосредственно во время процесса переговоров, мы созвонились с Валерией Лутковской и полностью убедились, что ее полномочия в силе», – заявила Морозова, выразив возмущение поведением представителей Киева в целом.

Так, в ходе обсуждения представительница украинской стороны недопустимо высказалась в адрес группы родственников, назвав их «непонятно кем» и сообщив, что украинская сторона не понимает, почему родственники должны быть допущены к процессу верификации. А потом и вовсе «заявила, что суверенное право Украины, для кого открывать их тюрьмы».

«Заседание нашей подгруппы проходила крайне напряженно, так как украинская представительница всячески саботировала и срывала процесс переговоров, – цитирует Морозову ПолитНавигатор. – Она предлагала группе родственников посетить в частном порядке 159 человек, акцентируя внимание присутствующих на том, что украинская сторона считает их свободными людьми и не может обязать к встрече».

На Украине «абсолютно потеряно чувство такта и уважения по отношению к людям, – продолжает омбудсмен ДНР. – Это подтверждается еще и тем, что данный представитель демонстративно покинула заседание, тем самым проявив неуважение к другим представителям гуманитарной подгруппы».

Тем не менее, сторонам удалось договориться, что процесс верификации начнется 28 апреля.

Минск, Платон Ефимчук

Минск. Другие новости 27.04.17

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