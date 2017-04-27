Google придется признать Крым частью России

Публикации за 27.04.17

Google придется снять санкции с Крыма: соглашение с ФАС обязывает корпорацию предоставить возможность выбора поисковой системы на территории всей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2015 года Федеральная антимонопольная служба России усмотрела в действиях американской компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных приложений (в частности, речь шла о системе поиска в ОС Android) и признала Google нарушителем закона «О защите конкуренции».

В декабре того же года корпорации было выдано предписание устранить нарушения, представители Google подали в суд, но в итоге – после длительных разбирательств – заключили с ФАС России мировое соглашение: компания должна снять «санкции» с Крыма, дав пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России, возобновить работу магазина приложений Google Play на территории всей России, а также заплатить штраф в размере 438 млн рублей (9% от оборота компании в 2014 году на рынке, где произошло нарушение) и два штрафа по 500 тыс рублей за неисполнение предписания.

«Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему, – цитируют «Известия» директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина. – В противном случае могут начаться новые разбирательства. IT-сервисы становятся ключевым общественным благом, а соблюдение западными платформами нашего законодательства влияет на экономику и IT-суверенитет страны. Уверен, это далеко не последнее антимонопольное дело».

А замдиректора Координационного центра национального домена сети по юридическим вопросам Сергей Копылов отмечает, что Google попала в сложную ситуацию: при нарушении условий мирового соглашения на компанию наложат очередные штрафные санкции, а также выдадут исполнительный лист на принудительное исполнение соглашения. Правда, признает эксперт, непонятно, как это будет работать на практике.

Москва, Артем Рокотов

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