Украина стягивает на границу с Крымом военные группировки

Публикации за 27.04.17

На Украине в очередной раз надумали проводить военные учения рядом с крымской границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе в непосредственной близости с полуостровом украинские военные намерены провести учения по форсированию водных преград. О проведении маневров крымские власти в известность не постаивли.

«Киев наращивает военное присутствие у наших границ. За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе», – цитируют РИА Новости председателя Госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заура Смирнова. Он также отметил, что подобные учения Украина проводит намеренно в преддверии курортного сезона, но это не испугает ни жителей Крыма, ни туристов, так как полуостров открыт для всех и хорошо защищен. Напомним, 21 апреля СБУ проводила антитеррористические учения на территории Генического района (Херсонская область).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.04.17

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