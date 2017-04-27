NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.04.17

Украина стягивает на границу с Крымом военные группировки

Украина стягивает на границу с Крымом военные группировки

На Украине в очередной раз надумали проводить военные учения рядом с крымской границей.

Как передает корреспондент РИА , на этой неделе в непосредственной близости с полуостровом украинские военные намерены провести учения по форсированию водных преград. О проведении маневров крымские власти в известность не постаивли.

«Киев наращивает военное присутствие у наших границ. За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе», – цитируют РИА Новости председателя Госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заура Смирнова. Он также отметил, что подобные учения Украина проводит намеренно в преддверии курортного сезона, но это не испугает ни жителей Крыма, ни туристов, так как полуостров открыт для всех и хорошо защищен. Напомним, 21 апреля СБУ проводила антитеррористические учения на территории Генического района (Херсонская область).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.04.17

Google придется признать Крым частью России. / Стивена Сигала включили в список «врагов Украины». / В Минске Киев пытался обмануть переговорщиков.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter