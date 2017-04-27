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Публикации за 27.04.17

«Не прячьте ваши денежки»: Украина пугает США пророссийским восстанием
Б.М.Кустодиев. Вступление. Рисунок из журнала «Жупел» (1905 г.)

«Не прячьте ваши денежки»: Украина пугает США пророссийским восстанием

9 мая на Украине возможны провокации. Причем, устроят их не отдельные националисты, а официальная власть. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Как передает корреспондент РИА , сейчас в Киеве аудиторы из США проверяют рациональность использования выделенных средств. И команде Порошенко очень важно убедить проверяющих в необходимости сохранить объемы финансирования. Тем более, что объемы американской помощи итак уже значительно сокращены: например, в 2017 году расходы США на военную поддержку для Украины снижены более чем в 2 раза, а в 2018 году объемы финансовой поддержки планируется сократить на 70%.

«Сейчас американцы послали инспекционные поездки. Все ведомства проводят анализ и аудит того, что происходит на Украине с американской помощью. И готовится большой доклад о том, что эта помощь работает неэффективно. Провокации нужны для того, чтобы американцы не ослабили эту поддержку. Поэтому они хотят сказать – если не будет американской поддержки, тогда будет пророссийское восстание, и тогда Украина перейдет к России», – цитирует Маркова .

Киев, Платон Ефимчук

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