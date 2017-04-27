Севастопольцев терроризируют агрессивные бомжи / Власти футболят горожан из ведомства в ведомство

Публикации за 27.04.17

Жители одного из многоквартирных домов Севастополя страдают от соседства с агрессивными бомжами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граждане без определенного места жительства облюбовали в качестве временного жилища подвалы, где размещены распределительные щиты, от которых зависит обеспечение электричеством всего дома.

Непрошенные гости ломают замки и двери, а на замечания отвечают угрозами.

«Там находится ГРЩ. Все системы жизнеобеспечения. Это небезопасно и для жителей – это и взрывы, помню их в Москве, Волгодонске, Махачкале. Угрожают жителям: помню, что угрожали жительнице 44-й квартиры поджечь дверь, когда она начала делать замечания», – рассказал один из жителей дома.

Если жителям и удается согнать бродяг с обжитых мест, то они переезжают недалеко – всего лишь в соседний подвал. Вместе со всеми своими пожитками и характерным запахом, поддерживая уже на новом месте антисанитарную обстановку. Как уверяют севастопольцы, от властей помощи добиться сложно, и эффективного результата она не приносит.

«Приехала полиция, составили протокол. Записали все данные, сказали – мы передадим в ГУПС. Потому что этим должен заниматься ГУПС. 18-го числа я звоню в ГУПС. Там говорят: мы передадим в полицию, пусть они этим занимаются. Я говорю, что же вы футболите!», – возмущается в сюжете телеканала «НТС» другая жительница дома.

Как поясняют севастопольцы, полиция задерживает бродяг, но позже отпускает их, и они возвращаются на уже обжитые места. Подобная проблема в городе будет существовать до тех пор, не появится специализированный социальный приют, куда можно было бы направлять таких граждан.

Сейчас жителям проблемного дома остается надеяться, что управляющая компания, обслуживающая МКД, установит на входах в подвалы крепкие решетки с замками, чтобы бомжи не смогли их выломать.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.04.17

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