Полиция поймала под Волгоградом гадалку, орудовавшую в Крыму

Публикации за 27.04.17

Сотрудники симферопольского угрозыска задержали в Волгоградской области девушку, подозреваемую в серии мошеннических действий на территории столицы Крыма. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 26-летняя жительница Ростова-на-Дону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подозреваемая снимала квартиру в центре Симферополя, где проводила «сеансы исцеления», представляясь «потомственной ясновидящей». Она обещала избавление от недугов даже на расстоянии – по фотографии клиента. Стоимость услуг «ясновидящей» была различной – от 800 рублей до 40 тысяч рублей. «Когда граждане осознали, что их обманули, стали обращаться за помощью в полицию», – отмечается в сообщении МВД Крыма.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемой, после чего они выехали в Ростовскую область, однако «гадалка» по месту жительства отсутствовала. В ее квартире крымскими полицейскими совместно с ростовскими коллегами был проведен обыск: обнаружены предметы, свидетельствующие о причастности девушки к совершенным в Крыму противоправным деяниям. Вскоре полицейским поступила информация о том, что подозреваемая находится в Волгоградской области, где она вскоре и была задержана.

Лже-ясновидящая призналась в совершении 11-ти фактов мошеннических действий на территории Симферополя. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственным управлением УМВД России по Симферополю возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». «Гадалке» грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 27.04.17

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