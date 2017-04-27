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Крым

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Публикации за 27.04.17

В степях и предгорьях Крыма опять ожидаются ночные заморозки

В степях и предгорьях Крыма опять ожидаются ночные заморозки

В степных и предгорных районах Крыма сегодня ближе к ночи и завтра утром ожидаются заморозки – от нуля до минус трех градусов. А потом начнется потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 и 30 апреля, а также 1 мая ожидается солнечная погода, столбики термометра поднимутся до +26 градусов. Потом станет чуть прохладнее: 2 и 3 мая синоптики ожидаются до плюс 22 градусов.

Температура воды в Черном море составит: в Феодосии, Ялте и Алуште – плюс 8 градусов, в районе Карадага и в Севастополе – плюс 9 градусов, в Евпатории – плюс 11 градусов, в Керченском проливе – плюс 10 градусов.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 27.04.17

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