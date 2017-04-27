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Крым

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Публикации за 27.04.17

В Киеве скончался крымский миллионер Лев Миримский
Фото: ПолитНавигатор

В Киеве скончался крымский миллионер Лев Миримский

Экс-депутат нескольких созывов Верховной рады Украины от Крыма, экс-глава партии «Союз», миллионер Лев Миримский скончался от сердечной недостаточности. Перед этим у него было два инсульта.

Как передает корреспондент РИА , бизнесмен умер сегодня ночью в больнице Киеве.

Напомним, Лев Миримский до 1987 года занимался неофициальной торговой деятельностью, а после легализации кооперативов организовал одно из первых в Крыму частных торговых предприятий. В 1997 году основал политическую партию «Союз». Представлял интересы Крыма в Верховной Раде с 1994 по 2006 и в 2012-2014 годах, был депутатом Верховного Совета Крыма в 2002-2003 и 2006-2012годах. Выступал за федерализацию Украины. После присоединения Крыма к России не стал отказываться от полномочий нардепа, заявив, что будет защищать интересы крымчан в Верховной Раде. Правда, потом он ушел из политики и сосредоточился на бизнесе. Ходили слухи, что Миримский помогал украинским политикам заключать сделки о продаже имущества на полуострове новым российским собственникам, отмечает .

Семья Миримского живет в Киеве, но сохраняет ряд активов в Крыму. Его сын учится в Великобритании.

Последняя запись в Facebook Миримского датирована 3 апреля. Политик опубликовал фотографии с дня рождения, подписав их «мне опять 17».

Киев, Варвара Бурлакова

Киев. Другие новости 27.04.17

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