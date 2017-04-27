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Крым

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Публикации за 27.04.17

В Севастополе нотариус пойдет под суд за мошенничество

В Севастополе нотариус пойдет под суд за мошенничество

В Севастополе нотариус помогла горожанину завладеть чужой землей.

Как передает корреспондент РИА , нотариус в апреле 2014 года подтвердила подпись севастопольца, необходимую для перерегистрации земельного участка. Между тем, как выяснилось, мужчина не расписывался в документах, а из-за ее преступных действий, к нему перешло право собственности на земельный участок, владельцем которого он не являлся.

В отношении нотариуса возбуждено три уголовных дела. За злоупотребление полномочиями, мошенничество и соучастие в преступлении женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.04.17

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