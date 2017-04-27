Исследовательское судно ЧФ России терпит бедствие в Черном море

Публикации за 27.04.17

Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» терпит бедствие. Корабль столкнулся с судном «Ашот-7» и получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 11.53 мск, в юго-западной части Черного моря – в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Пострадавших среди экипажа нет.

Экипаж пытается удержать судно на плаву. В район происшествия направлены корабли ЧФ РФ. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26, сообщает телеканал «Звезда».

Севастополь, Зоя Березина

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