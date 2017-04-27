Исследовательское судно ЧФ России терпит бедствие в Черном море

Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» терпит бедствие. Корабль столкнулся с судном «Ашот-7» и получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 11.53 мск, в юго-западной части Черного моря – в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Пострадавших среди экипажа нет.
Экипаж пытается удержать судно на плаву. В район происшествия направлены корабли ЧФ РФ. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26, сообщает телеканал «Звезда».
Севастополь, Зоя Березина
Севастополь. Другие новости 27.04.17
В Севастополе нотариус пойдет под суд за мошенничество. / В Киеве скончался крымский миллионер Лев Миримский. / В степях и предгорьях Крыма опять ожидаются ночные заморозки. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»