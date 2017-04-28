Крым пытается вернуть в собственность трижды перепроданные здравницы

Публикации за 28.04.17

Министерство земельных и имущественных отношений Крыма (МИЗО) больше года не может доказать свое право на владение двумя зданиями в Гаспре. В украинское время этими объектами распоряжалась киевская компания «ПАН Укрейн».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дача «Кичкине» (по-татарски – малютка) была построена одним из великих князей Романовых. И оба здания, о которых теперь идет речь в судах, находятся в непосредственной близости от нее и от моря, по адресу Гаспра, Алупкинское шоссе – 1.

Первый иск касается здания постройки 2006 года общей площадью 1387,9 кв.м. МИЗО просит суд признать недействительным решения исполкома Гаспринского поселкового совета Автономной республики Крым 2011 года об оформлении «ПАН Укрейн» права собственности и выдаче соответствующего свидетельства.

Другой объект – двухэтажное здание постройки 1913 года площадью 788,9 кв м. МИЗО требует признать право собственности за Республикой Крым, отменив решения, а также договоры его купли-продажи. Дело в том, что украинская компания продала здание московскому ООО «Маскситон», а тот – уже в декабре 2014 года – питерскому ООО «Веллер».

В этот процесс в качестве третьих лиц оказались вовлечены ГУП «Солнечная Таврика» – ей здания были переданы в составе общего списка имущества, Госкомитет по охране культурного наследия РК, Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны в РФ, которой передана бывшая госдача, расположенная по соседству.

Суды многократно откладывались: то возникла необходимость предоставления дополнительных документов, то привлекали третьих лиц. На днях очередное заседание не состоялось – не явились участники процесса. Следующее назначено на 29 мая.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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