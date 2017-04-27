Заморозки «косят» крымский урожай: ждите все втридорога

Публикации за 27.04.17

Из-за заморозков Крыму прогнозируют частичную потерю фруктов и овощей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за резкого снижения температуры воздуха на полуострове пострадал будущий урожай персиков, яблок, клубники, черешни и других ягод и фруктов.

Климатические катаклизмы повредили 66% завязей яблок в Красногвардейском районе, в Симферопольском районе уничтожено от 20% до 50% будущего урожая косточковых. В некоторых районах полуострова, по предварительным прогнозам специалистов, уменьшится урожай картофеля и горчицы. Зерновые из-за похолодания не пострадали.

Оценить точные потери эксперты пока не берутся, и отмечают, что реальная картина прояснится через несколько дней.

Напомним, в минувшие выходные на полуострове выпал снег. При этом заморозки не спешат уходить из Крыма: сегодня ближе к ночи и завтра утром ожидается понижение температуры до -3 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.04.17

Декан КФУ: безответственность администрации ставит под сомнение будущее вуза. / Исследовательское судно ЧФ России терпит бедствие в Черном море. / В Севастополе нотариус пойдет под суд за мошенничество. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»