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Крым

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Публикации за 27.04.17

Заморозки «косят» крымский урожай: ждите все втридорога

Заморозки «косят» крымский урожай: ждите все втридорога

Из-за заморозков Крыму прогнозируют частичную потерю фруктов и овощей.

Как передает корреспондент РИА , из-за резкого снижения температуры воздуха на полуострове пострадал будущий урожай персиков, яблок, клубники, черешни и других ягод и фруктов.

Климатические катаклизмы повредили 66% завязей яблок в Красногвардейском районе, в Симферопольском районе уничтожено от 20% до 50% будущего урожая косточковых. В некоторых районах полуострова, по предварительным прогнозам специалистов, уменьшится урожай картофеля и горчицы. Зерновые из-за похолодания не пострадали.

Оценить точные потери эксперты пока не берутся, и отмечают, что реальная картина прояснится через несколько дней.

Напомним, в минувшие выходные на полуострове выпал снег. При этом заморозки не спешат уходить из Крыма: сегодня ближе к ночи и завтра утром ожидается понижение температуры до -3 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.04.17

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