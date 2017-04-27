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Публикации за 27.04.17

«Все живы и здоровы»: экипаж «Лимана» спасен

«Все живы и здоровы»: экипаж «Лимана» спасен

Весь экипаж разведывательного судна Черноморского флота России «Лиман», потерпевшего бедствие в районе пролива Босфор, спасен. К месту происшествия идет находящееся в полутора милях российское судно «Улус-стар». Оно доставит моряков на базу Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о спасении людей пишут турецкие СМИ со ссылкой на береговую охрану Турции. Спасение всего экипажа подтвердили и в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что спасены 45 человек, а судьба 15-ти неизвестна.

Напомним, исследовательское судно ЧФ РФ «Лиман» в тумане столкнулось со скотовозом «Ашот-7», следовавшим под флагом Того. Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии и затонул. Экипаж подобрали турецкие спасатели.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 27.04.17

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