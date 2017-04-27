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Крым

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Публикации за 27.04.17

Наконец-то! Троллейбус в Ялту будет ходить до поздней ночи

Наконец-то! Троллейбус в Ялту будет ходить до поздней ночи

С сегодняшнего дня из аэропорта «Симферополь» последний троллейбус в Ялту будет отправляться в 23:30.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительные рейсы в вечернее время на троллейбусных маршрутах вводятся в связи с многочисленными обращениями жителей и туристов. Также на маршруте аэропорт «Симферополь» – Ялта для обеспечения транспортной доступности пассажиров в летний период будут организованы дополнительные рейсы c 5 утра до 2 часов ночи, сообщает пресс-служба «Крымтроллейбуса».

Как сообщал «Новый День», старое здание аэропорта «Симферополь» станет автобусной станцией после того, как в строй введут новый терминал воздушной гавани. Благодаря появлению автобусного узла туристы, прибывающие на отдых в Крым, смогут без труда добраться из аэропорта практически в любую точку полуострова.

Ялта, Анастасия Зук

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