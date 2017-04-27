Весеннее обострение: на Украине узрели заговор Кремля в росте населения Крыма

Публикации за 27.04.17

На Украине «разгадали» причину увеличения численности населения Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в незалежной считают, что за этим скрывается очередной тайный «хитрый план Кремля». По мнению депутата украинской Рады от «Народного фронта» Леонида Емца, увеличение численности населения – спланированная руководством России операция, необходимая для подготовки к повторному референдуму. «К примеру, население Севастополя выросло в 2 раза (с 300 до 600 тысяч). Такими темпами Россия просто замещает коренное население Крыма приезжими россиянами, и, конечно, они будут готовы на референдум», – заявил Емец на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что именно это является причиной для Украины не соглашаться на проведение повторного референдума, если он состоится.

Депутат уже успел найти единомышленников. Публикации в социальной сети поставил «лайк» другой народный избранник – скандально известный Олег Ляшко, руководитель «Радикальной партии», судя по всему, согласившийся со мнением, что власти России специально и искусственно увеличивают численность населения в Крыму.

Напомним, в высшем руководстве России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и пересмотру не подлежит. Поэтому о проведении каких-либо повторных референдумов не может быть и речи – народное голосование в 2014 году прошло с соблюдением всех необходимых норм.

Украинские же чиновники и политики пребывают в особой реальности либо просто пытаются спекулировать на теме Крыма, так как привлечь к себе внимание другими способами, похоже, не получается.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.04.17

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