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Крым

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Публикации за 28.04.17

Жадность сгубила: сельским поселениям Крыма сократят финансирование

Жадность сгубила: сельским поселениям Крыма сократят финансирование

Ряду сельских поселений Крыма сократят финансирование в рамках дотаций на сглаживание бюджетных разрывов. Причина – жадность местных чиновников и депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма проанализировали бюджетные расходы всех населенных пунктов полуострова в 2016 году и обнаружили в 28 сельских поселениях существенное превышение согласованных лимитов на содержание органов власти. Причем, это не может быть ошибкой, так как в отчетах, предоставляемых правительству республики, все нормативы были соблюдены, а нарушения выявили только в ходе тщательной аудиторской проверки. Иными словами, чиновники и депутаты не просто платили себе зарплату выше, чем было установлено Госсоветом РК, но и пытались скрыть «надбавки».

В связи с этим в текущем году нарушителям значительно – до 20% – сократят бюджетное финансирование.

Сейчас правительство республики приступило к проверке расходов за I квартал 2017 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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