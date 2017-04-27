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Публикации за 27.04.17

1 мая центр Симферополя закроют для транспорта

1 мая центр Симферополя закроют для транспорта

В Симферополе 1 мая частично ограничат движение транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение будет перекрыто с 06:00 до 14:00 по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева, по улице Козлова от площади Амет-Хан Султана до перекрестка с Севастопольской улицей. Также частично будут закрыты улицы Маяковского и Севастопольская.

На время проведения праздничного шествия, будет изменена схема движения общественного транспорта по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская, а также в направлении с железнодорожного вокзала по улицам Павленко, Калинина, Маяковского, Желябова и Объездная, сообщили в пресс-службе администрации города.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.04.17

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