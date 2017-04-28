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Крым

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Публикации за 28.04.17

В России предлагают изменить ряд законов, чтобы упростить работу инвесторов в Крыму

В России предлагают изменить ряд законов, чтобы упростить работу инвесторов в Крыму

В Госдуме подготовлен пакет законопроектов, призванных упростить работу инвесторов в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , с 2015 года на полуострове действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ): резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество, на 3 года – от земельного налога. Для них применяются пониженные ставки региональных налогов и страховых взносов. Сейчас в едином реестре участников СЭЗ значатся 883 организации. Однако режим свободной экономической зоны не решат ряд проблем, возникших в связи с ограничениями, наложенными на Россию вообще и на полуостров в частности. В первую очередь, речь идет об иностранных инвесторах, которые, работая в Крыму, рискуют попасть под санкции в собственных государствах.

Поправки в Налоговый, Гражданский кодексы и ряд других законов помогут эту проблему решить.

В частности, предполагается создание в Крыму международной транзитной зоны, в которой доходы резидентов полностью освобождаются от НДС, налогов на прибыль и имущество.

Могут появиться международные трасты, которые получат права на переданные им активы: бенефициар будет получать доход и при этом останется невидимым.

Кроме того, предлагается разрешить иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским конторам работать в Крыму и Севастополе без лицензии, если они оформили подобные документы в своем государстве.

Плюс ко всему, предусматривается безвизовый режим для инвесторов и упрощенный порядок получения российского гражданства для, вложивших в облигации Крыма и Севастополя от 1 млн евро. У экспертов предложенные поправки вызывают серьезные опасения, отмечает РБК. В частности, могут возникнуть проблемы в рамках межгосударственного экономического сотрудничества.

Москва, Артем Рокотов

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