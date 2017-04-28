Австрийский политик: «Крымский вопрос» можно решить очень быстро, но Западу нужен повод для вечного кризиса

Публикации за 28.04.17

Если бы Запад действительно стремился к решению «крымского вопроса» и нормализации отношений с Россией, то проблема была бы решена очень быстро – проведением повторного референдума. Но западные политики просто не хотят завершения этого кризиса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своим мнением о Крыме, антироссийских санкциях и отношениях Москвы и Запада в целом поделился гость III Ялтинского международного экономического форума Йоханнес Хюбнер – зампредседателя комитета национального совета Австрии (нижняя палата парламента) по международным делам.

В интервью «Известиям» Хюбнер подчеркнул, что в антироссийских санкциях заинтересованы прежде всего США, которые фактически заставили Евросоюз присоединиться к «экономической войне». А события 2014 года на Украине и в Крыму стали лишь поводом для введения санкций.

Хюбнер отметил, что для решения вопроса с Крымом на Западе сегодня нет политической воли. Более того: есть стремление лишь усугубить кризис и использовать Крым как предлог для расширения санкционного режима.

«А решение крымского вопроса очень простое, – сказал австрийский политик. – ЕС может инициировать референдум под международным патронажем и еще раз спросить людей, хотят они быть с Россией или Украиной». Но, продолжил он, такой вариант западным элитам невыгоден. Поэтому они отказываются от диалога и бесконечно повторяют, что крымчане якобы не могли голосовать за воссоединение с Россией. «Хотя нашей моральной обязанностью должна быть поддержка людей, которые высказали свою волю согласно базовому принципу ООН – праву народов на самоопределение», – заключил Хюбнер.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 28.04.17

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